Настоятель монастыря в Мелитополе: «Обязанность любого православного священника – помогать русской армии»
Мужской монастырь преподобного Саввы Освященного в Мелитополе считает своим долгом помогать российской армией
Об этом наместник обители архимандрит Иоанн (Прокопенко) заявил интервью телеканалу «Спас», передает корреспондент «ПолитНигатора».
«Давайте будем честны. Если, не дай Бог, эта война закончится не очень хорошо, одним из первых, кто пострадает, будет Церковь. Особенно на наших новых территориях», – сказал отец Иоанн.
Он считает лицемерием показной пацифизм некоторых священников. По его словам, именно от таких батюшек он получал угрозы.
«Они к нам приходили, угрожали, рассказывали, что с нами сделают. Мы прекрасно понимаем, что нас там никто не оставит не то, что в покое, а даже в живых. Поэтому, помогая фронту, Церковь воюет и за себя. Я думаю, это обязанность любого священника и церковной общины не только на новых территориях, но и по всей Руси Православной», – сказал архимандрит.
