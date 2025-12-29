Настоятель монастыря в Мелитополе: «Обязанность любого православного священника – помогать русской армии»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Мужской монастырь преподобного Саввы Освященного в Мелитополе считает своим долгом помогать российской армией

Об этом наместник обители архимандрит Иоанн (Прокопенко) заявил интервью телеканалу «Спас», передает корреспондент «ПолитНигатора».

«Давайте будем честны. Если, не дай Бог, эта война закончится не очень хорошо, одним из первых, кто пострадает, будет Церковь. Особенно на наших новых территориях», – сказал отец Иоанн.

Он считает лицемерием показной пацифизм некоторых священников. По его словам, именно от таких батюшек он получал угрозы.