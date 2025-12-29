Использование терминалов спутниковой связи Starlink было преимуществом Украины в начале боевых действий, однако сейчас превратилось в головную боль Киева и его западных спонсоров, пишет издание National Interest.

«Россияне решили просто воспользоваться странной лазейкой, созданной американцами, которая позволяет одной из их компаний — SpaceX — участвовать в боевых действиях, не считаясь при этом комбатантом. Рассудив, что Starlink вряд ли сможет возразить, если Украина уже использует её услуги, Кремль начал размещать Starlink на своих собственных беспилотниках. Это позволило российским войскам избежать большей части электромагнитных помех, которые украинцы использовали для снижения эффективности российских беспилотников против их позиций. И Starlink не может сейчас отключить доступ России к своей системе, не ухудшив при этом доступ Украины к этой системе. Это полный бардак», – возмущается автор публикации.

Утверждается, что после интеграции Starlink результативность российских ударных БПЛА выросла в 10 раз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».