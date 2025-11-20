«Ни одной минуты не верили в границы 2022 года» – офицер ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На фронте понимали, что слова о границах 2022, а тем более 1991 года – это лишь пропаганда для украинского населения.

Об этом на канале «Alpha media» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«С первого дня, когда мы херачились, и после того же Северодонецка и Лисичанска, всей той территории Луганской области, когда Бахмут был ещё глубоким тылом, и там были запасные базы наши. Мы, лично я и мои побратимы, не верили ни в какие границы 1991 года. Мы не верили, в принципе, и в границы 2022 года. Даже после освобождения Херсона, даже после освобождения Харьковской области, Сумской области и т.д. Это всё было хорошо, но мы не верили в это», – рассказал «Дед».