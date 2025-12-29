Никаких гарантий коррумпированной Украине, – американское ТВ

США не должны давать Украине никаких гарантий безопасности, потому что это – одна из самых коррумпированных стран в мире.

Об этом в эфире телеканала FoxNews заявила обозреватель Кейли Макги Уайт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не уверена, что Соединенным Штатам вообще стоит давать Украине какие-либо гарантии безопасности. Это вызывает беспокойство, потому что это еще одно условие, которое мы выдвигаем в обмен на нашу помощь Украине.

И я думаю, что американские избиратели, хоть и хотят победы России, справедливо обеспокоены тем, сколько денег мы отправили в этот регион.

Не стоит забывать, что Украина в прошлом не была верным другом США. До вторжения Путина в 2022 году это была одна из самых коррумпированных стран в мире.

То, что Путин вторгся в страну и развязал войну, не означает, что Украина вдруг стала хорошо управляемой и некоррумпированной страной. Честно говоря, мы только усугубили проблему тем, что не контролировали и не проверяли, как расходуются миллиарды долларов, которые мы им отправили», – заявила Уайт.

