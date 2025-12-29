Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США не должны давать Украине никаких гарантий безопасности, потому что это – одна из самых коррумпированных стран в мире.

Об этом в эфире телеканала FoxNews заявила обозреватель Кейли Макги Уайт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

