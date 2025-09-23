«Околокриминальня шпана. По нему плачет тюрьма»: Арестович о «Мадьяре»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине командующими родами войск становятся люди, которые должны сидеть в тюрьме.

Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины и фигурант российского списка экстремистов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он напомнил, что в свое время украинский военный пропагандист Юрий Бутусов написал статью о Роберте Бровди (ныне командующий Силами беспилотных систем с позывным «Мадьяр»), который был замешен в земельных махинациях, но теперь эта публикация исчезла.

По словам Арестовича «Мадьяр» поставлен на должность не потому, что хороший специалист, а по причине того, что сегодня сфера беспилотников – это огромные потоки денег в миллиарды долларов, которые «надо уметь делить».

Кроме того, было сказано, что Зе-офис расставляет на ключевые должности в армии людей, которые должны будут пойти в парламент, чтобы размыть электорат экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

«Не существует реальных объяснений и оправданий тому, что околокриминальную шпану, по которой тюрьма плачет, ставят командующими родами войск в армии, которая стремится в НАТО. Можете представить, как волосы на ногах стоят у наших будущих натовских союзников, прости господи, которые смотрят, как у нас назначают командующими родами войск криминальных преступников, как пишут в открытых источниках, по которым плачет тюрьма, как говорят неравнодушные комментаторы в тех же открытых источниках», – говорит экс-советник ОП.

Арестович убежден, что «это позор нашего государства».