«Останутся без штанов»: Европа бессильна против российских дронов
У Европы нет средств для борьбы с массовыми пусками беспилотников со стороны России.
Об этом в беседе с украинской журналисткой Людмилой Немырей заявил киевский авиционый эксперт Анатолий Криволап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«У Европы сейчас средств борьбы против шахедов нет. Называя вещи своими именами, просто близко нет, потому что сбивать шахед, который будет изготавливаться в количестве 200 штук в сутки с помощью ракет Sidewinder, как предлагается сейчас, а других способов нет», – отметил он.
Он говорит, что у НАТО уже нет старых ракет этого типа, которые стоили 200 – 250- тысяч долларов.
«Новые ракеты, которые там, – по 600, 800 тысяч, по миллиону. Сбивая таким образом шахед можно очень быстро остаться без штанов», – предупреждает Криволап.
