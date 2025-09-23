«Останутся без штанов»: Европа бессильна против российских дронов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У Европы нет средств для борьбы с массовыми пусками беспилотников со стороны России.

Об этом в беседе с украинской журналисткой Людмилой Немырей заявил киевский авиционый эксперт Анатолий Криволап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У Европы сейчас средств борьбы против шахедов нет. Называя вещи своими именами, просто близко нет, потому что сбивать шахед, который будет изготавливаться в количестве 200 штук в сутки с помощью ракет Sidewinder, как предлагается сейчас, а других способов нет», – отметил он.

Он говорит, что у НАТО уже нет старых ракет этого типа, которые стоили 200 – 250- тысяч долларов.