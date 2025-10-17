Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Британии растут рейтинги партии Reform UK, которая сейчас лидирует в опросах общественного мнения.

Оппоненты обвиняют ее лидера Найджела Фараджа угрозой, обвиняя в игре на руку Москве. Тот же, парируя обвинения, решил отметиться рядом антироссийских выпадов.

Так, британская газета «Телеграф» обратила внимание, что вчера в одном из эфиров Фарадж, когда ему напомнили, что ранее он восхищался российским президентом Владимиром Путиным, «попытался ужесточить свою позицию».

«Очевидно, что Путин — нерациональный человек. Идея о том, что я отношусь к этому мягко, просто чушь», – сказал политик.

Он говорит, что наделся, что на Путина повлияет нынешний президент США.

«Я очень надеялся, что Трамп приструнит Путина, что удастся достичь какого-то компромисса, как это недавно произошло с Газой и Израилем. Очевидно, этого не произойдёт», – добавил Фарадж.

10 лет назад, отвечая на вопрос, какой мировой лидер у него вызывает наибольшее восхищение, он заявил:

«Как деятель, но не как человек, я бы сказал, что Путин».

При этом даже тогда он оговаривался, что не разделяет политические взгляды российского президента.

Правда, теперь он оправдывается, что его «неверно процитировали».

Издание указывает, что правящие ныне в Британии лейбористы после после плачевных для них результатов местных выборов в мае усилили обвинения Фараджа с симпатиях к Москве.

«Скажу вам вот что: нет ничего патриотичного в том, чтобы подлизываться к Путину», – завил британский премьер Кир Страмер.

11 лет назад Фарадж признавал, что на Украине Запад спровоцировал Россию

«Я всегда полагал, что мы не должны сознательно провоцировать Россию: если тыкать русского медведя, в конце концов дождешься его реакции. Думаю, что отчасти мы это и делали на Украине, и это было не очень разумно», – говорил политик, который считает одним из «отцов брексита».

Теперь же он заявляет, что надо сбивать российские самолеты, использовать замороженные российский активы для помощи Киеву и не против ввода на Украину британских войск в составе «миротворческого контингента».

В то же время он все же признал, что «бесконечное расширение НАТО и Европейского Союза на восток» способствовало решению Москвы начать военную операцию на Украине.

«Если вы говорите, что поддерживаете НАТО (воодушевленные устойчивостью общественной поддержки Великобритании) и Украину, но обвиняете экспансионизм НАТО (ответ на российскую агрессию) в провоцировании России, то вы не поддерживаете Украину и не заслуживаете доверия в вопросах европейской безопасности, и точка», – ответила Фараджу эксперт по внешней политике русофобка София Гастон.

Так что своим для традиционно антироссийского британского истеблишмента Фарадж явно не стал, несмотря на теперешнюю поддержку Украины и антироссийские заявления.