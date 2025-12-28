На подконтрольной Украине части Донбасса местные жители, отказавшиеся эвакуироваться из зоны боевых действий, массово оказывают помощь российским войскам для проникновения в тыл позиций ВСУ.

Об этом в своем блоге пишет обозреватель украинской военно-пропагандисткой группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Признание укро-пропагандиста ценно тем, что фиксирует пророссийские настроения в границах проходившего в 2014 году референдума о независимости ЛДНР. Однако публикация Машовца содержит и призыв к репрессиям – что является тревожным сигналом для мирного населения. Причем, не только Донбасса, но и других территорий, куда наступает российская армия.

«В тактическом тылу наших частей и соединений, действующих на Донбассе, продолжает наблюдаться угрожающая тенденция. Местное население, которое, по сути, еще остается непосредственно в тыловой зоне наших бригад, массово способствует врагу и сотрудничает с ним.

Диверсионно-разведывательные группы противника, остатки его штурмовых групп, даже, единичные военнослужащие, из-за «разреженности» боевых порядков наших передовых частей и подразделений, достаточно активно проникают в тактический тыл.

Где, как правило, находят не только приют и убежище у местного населения (оставшееся «ждать освободителей»), но и содействие с их стороны в своих действиях. Наши «ждуны» переодевают их в гражданскую одежду, размещают и прячут в подвалах, кормят – поят, ведут разведку и т.д.

Украинская военная контрразведка (ВКР) и подразделения «охраны тыла» ВСУ, ЕЖЕДНЕВНО вылавливают значительное количество таких российских инфильтрантов непосредственно в тактических тылах наших бригад и полков, действующих в первом эшелоне.

Например, в полосе только ОДНОЙ из украинских бригад, действующих на Константиновском направлении, мобильные группы нашего УВКР СБУ стабильно вылавливают по 5-6 российских «инфильтрантов», а бывают дни, когда это количество достигает отметки в 10-12 «тушек».

А можно, в этом смысле, упомянуть еще и Купянск, Покровск, где это явление носило массовый характер. И в подавляющем большинстве случаев все они находили убежище и укрытие именно у местного населения», – пишет Машовец.