Польша режет пособия украинцам и ужесточает наказание за бандеровщину

В Польше ужесточили условия для получения материальной помощи для граждан Украины, находящихся в этой стране.

Об этом сообщает Польское агентство печати(ПАП), отмечая, что речь идет о системе получения семейных пособий для иностранцев.

Теперь право на эти пособия поставлено в зависимость от профессиональной деятельности родителя и обучением детей в польской школе.

«Решения, содержащиеся в этом законопроекте, фактически означают конец туризма из Украины за счёт польских налогоплательщиков», — приводит ПАП слова главы президентской администрации Збигнева Богуцкого

Он добавил:

«Это означает прекращение выплаты более 800 пособий гражданам Украины, которые не работают в Польше, не проживают в Польше, не платят взносы, не платят налоги и чьи дети не посещают школу».

По его словам, прежняя ситуация была «совершенно непонятной, неприемлемой, поэтому она отменяется».

Кроме того, ограничиваются медуслуги для неработающих граждан Украины, что позволит сэкономит для польского бюджета около 75 миллионов злотых в 2026 году.

«Новые решения справедливы прежде всего по отношению к полякам, но также справедливы и по отношению к тем украинцам, которые работают, которые являются нашими гостями здесь и которые понимают необходимость участия в польской социально-экономической системе», – завил Богуцкий.

«Это последний подобный закон, который президент Навроцкий подписывает в отношении такой формы помощи гражданам Украины», – сказал Богуцкий.

Он добавил, что президент больше не подпишет ни одного другого закона, касающегося поддержки украинцев.

«Мы должны перейти к нормальным условиям, то есть относиться к гражданам Украины, проживающим на территории Республики Польша, так же, как и ко всем другим иностранцам», – заявил глава канцелярии.

По его словам. в понедельник Навроцкий подаст в сейм два законопроекта. Первый из них касается увеличения срока «по истечении которого иностранцы, в том числе граждане Украины, смогут подавать заявления на получение польского гражданства».

«Второй проект будет касаться внесения изменений в Уголовный кодекс и Закон об Институте национальной памяти, чтобы привлечь к ответственности всех тех, кто пытается или хочет распространять бандеровщину на территории Республики Польша или хочет увековечить волынскую ложь», — сообщил Богуцкий.

Он добавил, что «президент Республики Польша не позволит шантажировать себя и не позволит шантажировать поляков».