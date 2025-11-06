«После Покровска Россия сразу возьмётся за последние агломерации Донбасса – Краматорск и Славянск» – укро-эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После освобождения Покровска и Мирнограда российская армия сосредоточится на ключевых городах ДНР, оккупированных Украиной. Это Славянск и Краматорск, блокирование логистики которых станет основной ближайшей задачей для ВС РФ.

Об этом в эфире видеоблога DeepState заявил участник украинского OSINT-сообщества Роман Погорелый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ключевые Краматорск и Славянск – последние крупные населенные пункты, которые остаются в Донецкой области. И это, скорее, задача уже будет для них на 2026 год. Все зависит от того, как будет выстроена наша оборона, потому что Покровск должен был дольше держаться. Но, к сожалению, безответственность некоторых комбригов, в целом сложная ситуация, она изменила эти все дедлайны, и сейчас Покровск уже поглощается врагом. Итак, для Славянска-Краматорска важна агломерация, и, в первую очередь, это населенные пункты Константиновка, которая может стать следующей после Покровска и Мирнограда. Они уже прощупывают там оборону, пытаются двигаться штурмовыми подразделениями на окраинах и пробовать туда долезать…», – отметил он.