Зеленский неизбежно объявится в Москве: Россия использует антигитлеровскую тактику на Украине — эксперт

03.02.2026 16:59
  Киев
Просроченному украинскому диктатору Владимиру Зеленскому придется ехать в Москву для подписания мира, потому что рано или поздно он потерпит поражение.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил политолог-американист Алексей Наумов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Наумова, Россия постепенно добивается своих целей, а интенсивное уничтожение украинской энергосистемы и логистики – это тактика, которая показала свою эффективность в борьбе против нацистского преступника Адольфа Гитлера.

«Я думаю, на самом деле гораздо более реалистичный сценарий, что Зеленский поедет в Москву. Это потребует какого-то мощного поражения Украины… Пока мы его не видим.

Но давайте посмотрим на ситуацию в отдалении. Мы видим, что Россия постепенно своего добивается. Поэтому визит Зеленского в Москву в этом плане гораздо более вероятен…

Москва добивается постепенно того, чего она хочет. То есть, с каждым днём она постепенно приобретает, берёт под контроль всё больше территорий. Москва работает над тем, чтобы связность украинского общества ввиду проблем с инфраструктурой – нарушалась», – объяснял он.

«Чтобы не только военные заводы не получали электроэнергию, но и люди видели, что сопротивление не приносит пользы. С каждым днём всё хуже, всё холоднее, света всё меньше, графики обеспечения электроэнергией всё отодвигаются и отодвигаются…

Вообще, тактика давления с помощью атак на инфраструктуру – это известная тактика. Она применялась и союзниками против Гитлера, и американцами против Вьетнама, и НАТО против Югославии.

Заключается в следующем – что вы лишаете вашего противника доступа к энергоресурсам с целью производства товаров военного значения, но и показываете жителям, что поддержка режима имеет цену, и если вы будете поддерживать его и дальше, у вас будет меньше света», — заключил Наумов.

