Донбасс мы в любом случае потеряем – киевский эксперт

Игорь Шкапа.  
03.02.2026 17:14
  (Мск) , Киев
Просмотров: 750
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На Украине растет число тех, кто готов ради мира пойти на серьезные территориальные уступки России.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

Ведущая обратила внимание на свежие данные КМИС, которые зафиксировали, что 40% опрошенных украинцев заявили о готовности к выводу ВСУ из Донбасса, тогда как 52% категорически против.

«Это не такой прям колоссальнейший разрыв. Как оно подаётся? Пишется заголовок, что больше половины украинцев против вывода. А можно же подать по-другому, что значительно выросло количество украинцев, готовых, на то, чтобы ради подписания мира Украина вывела войска из Донбасса – было 25%, стало 40%», – сказал эксперт.

По его словам, с такой динамикой Зеленскому скоро не на кого будет опереться в этом вопросе.

«И нельзя будет сказать: «Простите, у меня большинство украинцев против». Существенное имеется в виду большинство, потому что здесь разрыв, не совсем таков, на который уже можно опираться президенту», – считает укро-политолог.

Прокомментировал он и слова диктатора, мол, без боя Донбасс не отдадим.

«Если бы фронт был стабилен. Мне возразят, что вдвое меньше, чем в декабре потеряли территории, но тем не менее динамика негативная. Пусть медленно, можно в Славянско-Краматорской агломерации задержаться ещё на пару лет, но что останется от Славянска, Краматорска, как и от Константиновки?.. Бахмут… Будут руины.

То есть Донбасс мы теряем. Вопрос только в том, военным или политическим путём», – подчеркнул Золотарев.

Метки: ,

Все новости за сегодня



