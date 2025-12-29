Путин поручил ускорить ликвидацию группировки ВСУ на левом берегу Донца

Максим Столяров.  
29.12.2025 18:39
  (Мск) , Москва
Просмотров: 447
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия стремительно расширяет зону контроля по реке Северский Донец.

Об этом командующий группировкой войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил президенту РФ Владимиру Путину, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Штурмовые подразделения 25-й армии развивают наступление в западном направлении, продвигаются в настоящее время через лесные массивы национального парка Святые горы, расширяя, таким образом, зону контроля по реке Северский Донец», – сообщил Кузовлев.

Владимир Путин в целом обратил внимание на успешную работу на Краснолиманском направлении.

«Конечно, завершать нужно ликвидацию этой группировки на севере, мы тоже это обсуждали, я помню прекрасно, на левом берегу. Сколько там осталось противника, по нашим подсчетам?», – спросил президент.

«Непосредственно в Богуславском направлении мы завершаем уничтожение в полосе 6-й армии, и остается порядка 10 батальонов в полосе 1-й армии. Это чуть более 2,5 тысячи боевиков», – ответил командующий.

«Тает постепенно, совсем недавно докладывали, 3,5 тысячи было, да? Вы докладывали», – отметил Путин.

