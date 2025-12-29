Путин поручил ускорить ликвидацию группировки ВСУ на левом берегу Донца

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия стремительно расширяет зону контроля по реке Северский Донец.

Об этом командующий группировкой войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил президенту РФ Владимиру Путину, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Штурмовые подразделения 25-й армии развивают наступление в западном направлении, продвигаются в настоящее время через лесные массивы национального парка Святые горы, расширяя, таким образом, зону контроля по реке Северский Донец», – сообщил Кузовлев.

Владимир Путин в целом обратил внимание на успешную работу на Краснолиманском направлении.

«Конечно, завершать нужно ликвидацию этой группировки на севере, мы тоже это обсуждали, я помню прекрасно, на левом берегу. Сколько там осталось противника, по нашим подсчетам?», – спросил президент.

«Непосредственно в Богуславском направлении мы завершаем уничтожение в полосе 6-й армии, и остается порядка 10 батальонов в полосе 1-й армии. Это чуть более 2,5 тысячи боевиков», – ответил командующий.