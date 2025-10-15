Рассуждения Трампа о «Томагавках» – ключ к поставке другого оружия – экс-замгенсека НАТО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Тема передачи Украине американских дальнобойных ракет «Томагавк», акцентированная президентом США Дональдом Трампом, – это ключ к поставкам не самих этих ракет, а другого «мощного» оружия. Но также это может быть и завуалированным приглашением России к экономическому сотрудничеству в качестве «пряника».

Об этом в эфире CNN заявила бывшая заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

