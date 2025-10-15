Рассуждения Трампа о «Томагавках» – ключ к поставке другого оружия – экс-замгенсека НАТО
Тема передачи Украине американских дальнобойных ракет «Томагавк», акцентированная президентом США Дональдом Трампом, – это ключ к поставкам не самих этих ракет, а другого «мощного» оружия. Но также это может быть и завуалированным приглашением России к экономическому сотрудничеству в качестве «пряника».
Об этом в эфире CNN заявила бывшая заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я думаю, что он хочет оказать сильное давление на Владимира Путина. Вопрос в том, как это лучше сделать. Русские, как вы только что слышали, не считают «Томагавки» решающим фактором в войне. С другой стороны, это шаг в направлении поставки более крупного и мощного оружия, чем-то, что США поставляли до сих пор.
Так ли это? Я не уверена. Возможно, президент попытается предложить Путину другие стимулы, например, открыть больше экономических возможностей. В прошлом такие вещи были очень привлекательны для Путина, так что я не думаю, что это будет односложный ответ», – заявила Геттемюллер.