Резонансное убийство ребёнка в Подмосковье спланировала британская разведка

Убийство школьника-мигранта в подмосковных Горках было инспирировано британской разведкой Ми-6 с целью устроить массовые беспорядки в России.

Об этом советник министра внутренних дел Владимир Овчинский заявил в интервью журналисту Сергею Харцызову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они сначала находят через социальные сети ублюдков и говорят им: смотрите, что творят мигранты, надо им отомстить, надо убивать детей мигрантов. Вот, недавно они нашли такого ублюдка, который пошел в школу, ударил ножом охранника и убил мальчика-таджика.

Это они сделали специально, чтобы спровоцировать таджикских мигрантов на действия против российских граждан. Это все входит в концепцию «деколонизации». Одних стравливают с другими. Совершать преступления руками дегенератов и подонков, чтобы потом включать массовые процессы. Это чисто британская концепция», – сказал Овчинский.