Резонансное убийство ребёнка в Подмосковье спланировала британская разведка

Елена Острякова.  
28.12.2025 18:23
  (Мск) , Москва
Просмотров: 388
 
Великобритания, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Украина


Убийство школьника-мигранта в подмосковных Горках было инспирировано британской разведкой Ми-6 с целью устроить массовые беспорядки в России.

Об этом советник министра внутренних дел Владимир Овчинский заявил в интервью журналисту Сергею Харцызову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Убийство школьника-мигранта в подмосковных Горках было инспирировано британской разведкой Ми-6 с целью устроить массовые...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Они сначала находят через социальные сети ублюдков и говорят им: смотрите, что творят мигранты, надо им отомстить, надо убивать детей мигрантов. Вот, недавно они нашли такого ублюдка, который пошел в школу, ударил ножом охранника и убил мальчика-таджика.

Это они сделали специально, чтобы спровоцировать таджикских мигрантов на действия против российских граждан. Это все входит в концепцию «деколонизации». Одних стравливают с другими. Совершать преступления руками дегенератов и подонков, чтобы потом включать массовые процессы. Это чисто британская концепция», – сказал Овчинский.

По его мнению, британские спецслужбы срывают любые мирные процессы в Европе и на Ближнем Востоке.
16 декабря 15-летний подросток убил в подмосковных Горках четвероклассника-таджика по идеологическим соображениям. Президент РФ Владимир Путин лично выразил соболезнования своему таджикскому коллеге Эмомали Рахмону.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить