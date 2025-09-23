Российский полковник: Сценарий предусматривает подключение к войне сначала Польши и Прибалтики, а затем Германии и Франции

В отличие от обезумевшей политической верхушки, военные стран НАТО не имеют никакого желания втягиваться в войну с Россией.

Об этом на канале «Союзное Вече» заявил российский военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


«Украина исчерпала свой потенциал ведения войны, даже демографически. Поэтому евроглобалисты начинают втягивать в этот конфликт другие страны НАТО, в первую очередь, Польшу и Балтию [дроновая провокация, обвинения в нарушениях воздушного пространства]. В расчете на то, что вслед за этими странами удастся втянуть Германию и Францию», – сказал Сивков.

По его мнению, настрой элит в Европе – дождаться, «чтобы в США сменить линию трампизма и вернуть к власти людей, которые будут исполнять волю глобализма».

«Дело упирается в то, что военные и народы стран НАТО не хотят втягиваться в войну с Россией. Особенно большой показатель, что сами военные. Поэтому они [политики] всячески пытаются организовывать провокации, чтобы принудить эти страны втянуться в войну», – отметил эксперт.

