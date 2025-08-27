Россия в ООН требует прекратить враньё о подрыве «Северных потоков»

27.08.2025 08:45
Утверждения о том, что к подрыву ниток «Северного потока» причастны лишь некие симпатизирующие Украине дайверы-полупрофессионалы, – не имеют ничего общего с реальной картиной дел.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил первый зампостпреда России Дмитрий Полянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Власти ФРГ новыми откровениями подводят нас к версии событий, которая тиражируется в западных СМИ около двух лет –  теракт на «Северном потоке» осуществила некая автономная группа украинских дайверов-любителей, передвигавшаяся на парусной яхте «Андромеда».

Эти яхтсмены действовали чуть ли не самостоятельно, либо выполняли команду экс-главкома ВСУ Залужного, якобы ослушавшегося приказа своего прямого начальника Зеленского. Иными словами, ни одно государство и ни один лидер случившемся не виноваты.

Наша страна уже неоднократно демонстрировала в Совбезе всю несостоятельность и неправоподобность подобных измышлений…

Провести операцию подобного масштаба и сложности без государственной помощи и прикрытия «любители» попросту не могли. Такое под силу лишь немногим странам, обладающим необходимыми для этого военными и техническими возможностями.

Нам предлагают поверить в то, что посреди Балтийского моря, в районе чрезвычайно интенсивного судоходства и значительного военного присутствия, в том числе кораблей НАТО, некая команда полупрофессиональных аквалангистов смогла незаметно прибыть в район острова в Борнхольм, опуститься на глубину 70-80 метров и установить в мутной воде взрывные устройства сразу на две ветки газопровода, защищенного от природных и техногенных катастроф по последнему слову техники. Случит как сюжет блокбастера», – заявил Полянский.

Политолог Александр Сосновский ранее заявлял, что на украинцев просто сваливают вину за операцию, которую провели военные США. В доказательство эксперт приводил появление в районе ЧП американского самолета-разведчика за час до взрыва, а также проход корабля ВМС США с подводным оборудованием по маршруту пролегания «Северного потока».

Метки: , ,

