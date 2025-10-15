Русские уничтожат любую базу США или НАТО в Европе в ответ на удар «Томагавком» – Макгрегор

Анатолий Лапин.  
15.10.2025 18:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 444
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, США, Терроризм, Украина


Президент США Дональд Трамп затеял опасную игру, угрожая России передачей ракет «Томагавк» Украине. Россия же может в конце концов перейти к действиям на территории Европы в качестве ответа на удар «Томагавком» по своей территории.

Об этом в эфире видеоблога «Deep Dive» заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Дипломатия – это сложно, поэтому проще запугивать, особенно если вы думаете, что ваш оппонент не ответит. Это очень опасно, потому что русские говорят, что это серьезная эскалация. Знаете, в какой-то момент русские скажут себе: «Они не будут нас слушать. Они не ответят, пока мы не покажем, что мы чувствуем и что мы можем сделать».

Я думаю, что русские могли бы выбрать цели для удара. Любая база США или НАТО в Литве или Румынии, любой аэропорт или аэродром могут быть атакованы в течение нескольких часов – и уничтожены. Возможно они уже пришли к выводу, что это единственный способ привлечь наше внимание. Я не думаю, что мы к этому готовы, но это вполне реальная угроза», – заявил Макгрегор.

Метки: ,

