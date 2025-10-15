Русские уничтожат любую базу США или НАТО в Европе в ответ на удар «Томагавком» – Макгрегор

Президент США Дональд Трамп затеял опасную игру, угрожая России передачей ракет «Томагавк» Украине. Россия же может в конце концов перейти к действиям на территории Европы в качестве ответа на удар «Томагавком» по своей территории.

Об этом в эфире видеоблога «Deep Dive» заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

