«Саммит про ничто!» – нацист Мосийчук нецензурно набросился на Зеленского
Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом накануне не дала Украине ничего, кроме безнадёжного понимания продолжения дальнейшего падения в пропасть.
Об этом в своём видеоблоге заявил бывший депутат Верховной рады, экс-участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Встреча про «никуя». «Никуя» в сухом остатке. Сразу скажу, жесткого секса не было. Был лайт вариант, но очень хитрый, иезуитский, с плохими последствиями для нашего государства. Зеленский рассказал Трампу о своем видении, о 20 пунктах, написанных с европейцами. Трамп на это сказал, что русские на это категорически не соглашаются, этого не будет. Вот, есть соглашение из 28 пунктов, и Зеленский может либо согласиться, либо отказаться.
Зеленский сказал – нет, мы так и так. Потом говорит, ну все же, мы думаем, что это можно обсудить. Трамп говорит, окей. Они создают в надцатый раз, надцатую какую-то переговорную рабочую группу, куда включаются американцы, но могут присоединиться украинцы для переговоров с Россией», – негодовал Мосийчук.
Однако, по его мнению, самое интересное было на совместной пресс-конференции.
«Трамп изо всех сил пиарит Путина и продвигает свое видение мирного соглашения. И очень справедливо подмечает, что постоянно гибнут люди, разрушаются города, разрушается экономика, тогда как можно зарабатывать и т.д., позиционирует себя как президента мира, и опять же, пиарит Путина.
В свою очередь, Зеленский жуёт сопли, «шмаркли» свои, повторяет одно и то же. 20 пунктов плана, улыбается в ответ на пиар Путина со стороны Трампа. Говорит, что почти всё уже согласовали, мир близко, но еще надо 5% (лет на 5!) и т.д. То есть, большое «никуя», – констатировал националист.
