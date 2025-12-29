Шурыгин: Ответом за атаку на Валдай должна быть обугленная тушка Зеленского

Атака дронов ВСУ на резиденцию президента РФ – это попытка конкретного убийства и уничтожения всего переговорного процесса как такового.

Об этом в своём видеоблоге заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он выразил убеждение, что цель была выбрана не случайно.

«Надо понимать, что это было просто прямое покушение на жизнь Владимира Путина. Очевидно, что эти дроны не просто так полетели на Валдай. Очевидно, что шла охота за вполне конкретным человеком. И очевидно, что Киев ставил перед собой целью не просто напугать или что-то сместить на переговорном треке, а именно совершить атаку и убить президента России», – уверен Шурыгин.

По его мнению, сегодня Зеленский загнан в угол и готов на всё, чтобы уцелеть, а смерть президента РФ перевернула бы всю ситуацию.

«Это была попытка сломать вообще всю ситуацию, похоронить все переговоры и поставить Запад перед дилеммой – тотально встать за Украину, которая совершила это преступление, либо… Очевидно, что за этой атакой стоял не только сам Зеленский. Как минимум, его главный покровитель в Британии эту атаку одобрил, иначе бы он просто на это не решился», – сказал эксперт.

«Мы много раз говорили о том, что необходимо давным-давно заниматься уничтожением, системным уничтожением всех этих главарей, но наше правительство и наше руководство почему-то считало это недопустимым.

Теперь очевидно, что это не только допустимо, не только необходимо, но это является вполне нормальной защитной гигиенической процедурой. Бешеных собак необходимо уничтожать. Вот тех, кто решил совершить эту атаку, необходимо уничтожить.

Если вы начали такую войну, вы ее получите. Вот это должен быть главный месседж, который мы должны отправить. И этот главный месседж должен быть отправлен вместе с гробом, в котором будут валяться обугленные тушки Зеленского и его ближайшего окружения», – заключил Шурыгин.