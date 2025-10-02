Спокойно в ближайшее время не будет, Россия копит ресурсы

Россия не применяет на Украине все свои возможности, чтобы не растратить их раньше времени, а копит на случай более крупного противостояния. Болевых точек много, и спокойно в ближайшее время точно не будет.

Об этом в эфире радио «КП» заявил основатель проекта «Рыбарь» экс-сотрудник пресс-службы Минобороны РФ Михаил Звинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

