Стариков: «Беларусь» – такое же извращение, как и «в Украине»

15.10.2020, Москва, Максим Карпенко

Использование названия «Беларусь» вместо «Белоруссия» является таким же извращением норм русского языка, как и навязываемый самостийниками предлог «в Украине» вместо правильного варианта «на Украине».

Об этом в своем блоге заявил российский публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сначала нас пытались убедить, что мы должны говорить «в Украине», хотя всегда по-русски говорили «На». Теперь требуют называть Белоруссию – «Беларусь».

Специально говорил с лингвистами: в русском языке нет буквы «а» в качестве связующей две части слова. Поэтому – Белоруссия. Поэтому – на Украине. Так – по-русски.

На других языках, в других культурах пусть говорят, как им нравится. Мы не должны менять великий русский язык в угоду политической конъюнктуре», – заявил Стариков.

Ранее бывший советник президента Российской Федерации Андрей Илларионов заявил, что после 2004-го года в официальных документах Кремля стала использоваться формулировка «на Украине».