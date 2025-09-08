СВР доходчиво намекнула Мерцу, что будет с «Таурусами» и немецким персоналом – Кедми

Максим Столяров.  
08.09.2025 21:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 628
 
Вооруженные силы, Германия, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Спецслужбы, Украина


СВР РФ опубликовала информацию о том, что, в соответствии с закулисными обещаниями канцлера Мерца, Украине могут передаваться или уже передаются «Таурусы» со спиленной заводской маркировкой и заменой некоторых деталей. При этом для обслуживания систем всё равно нужны командированные немецкие специалисты, так как обучать украинцев слишком долго.

Данное сообщение российской разведслужбы на канале «Вальдман-LINE» прокомментировал экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий канала Александр Вальдман спросил, есть ли смысл такого заявления СВР, поскольку «оно вряд ли сможет помешать поставкам, если они уже производятся».

«Во-первых, СВР меньше всего интересуют политические заявления. Их оценки основываются на данных их разведслужбы. В эту информацию почти не входят политические заявления политиков, которые не имеют никакого значения, так как они характеризуют то или иное политическое направление, а не решение.

Во-вторых, когда СВР делает официальное заявление, в котором главное, что немецкие специалисты будут направлять ракеты, это может быть базой для последующего оперативного решения уже не внешней разведки, а российской армии по отношению к этим ракетам и к обслуживающему персоналу», – ответил Кедми.

