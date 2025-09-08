Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

СВР РФ опубликовала информацию о том, что, в соответствии с закулисными обещаниями канцлера Мерца, Украине могут передаваться или уже передаются «Таурусы» со спиленной заводской маркировкой и заменой некоторых деталей. При этом для обслуживания систем всё равно нужны командированные немецкие специалисты, так как обучать украинцев слишком долго.

Данное сообщение российской разведслужбы на канале «Вальдман-LINE» прокомментировал экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий канала Александр Вальдман спросил, есть ли смысл такого заявления СВР, поскольку «оно вряд ли сможет помешать поставкам, если они уже производятся».