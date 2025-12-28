«Только дайте денег – вопрос живой силы берём на себя» – экс-министр обороны Украины

Вадим Москаленко.  
28.12.2025 17:46
  (Мск) , Киев
Просмотров: 318
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина знает, как победить русских, не хватает только европейских денег и оружия.

Об этом заявил экс-министр обороны Украины Алексей Резников в эфире польского «TVP», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все маленькие деревни, все маленькие города – это настоящие форпосты украинских вооруженных сил, их мощных подразделений. И мы пытаемся не дать им продвинуться дальше, захватить нашу территорию – и дойти до других городов.

Это значит, что пока украинцы там остаются, я имею в виду ВСУ, у России нет возможности оккупировать Украину. Я думаю, что в интересах Запада продолжать инвестировать в Украину, потому что это, как минимум, вопрос безопасности Европы. Украина – это настоящий восточный форпост Европы. Мы действительно платим за это своей кровью», – трепался Резников.

Он выразил надежду, что «вы, европейцы, не заплатите за это своей кровью», и попросил денег и оружия.

«Так что для европейских стран это лучший сценарий – помочь нам оружием, ввести против России жесткий санкционный режим, предоставить финансирование. Потому что война – это хаос, это вопрос не только живой силы, но и множество других вещей.

У нас есть очень серьезный опыт борьбы с русскими, мы знаем, как их победить. Но нам нужны ресурсы, нам нужны передовые технологии, нам нужны финансы и другие виды поддержки, и вместе мы выиграем эту войну», – вещал проворовавшийся украинский экс-министр.

