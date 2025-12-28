Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина знает, как победить русских, не хватает только европейских денег и оружия.

Об этом заявил экс-министр обороны Украины Алексей Резников в эфире польского «TVP», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все маленькие деревни, все маленькие города – это настоящие форпосты украинских вооруженных сил, их мощных подразделений. И мы пытаемся не дать им продвинуться дальше, захватить нашу территорию – и дойти до других городов. Это значит, что пока украинцы там остаются, я имею в виду ВСУ, у России нет возможности оккупировать Украину. Я думаю, что в интересах Запада продолжать инвестировать в Украину, потому что это, как минимум, вопрос безопасности Европы. Украина – это настоящий восточный форпост Европы. Мы действительно платим за это своей кровью», – трепался Резников.

Он выразил надежду, что «вы, европейцы, не заплатите за это своей кровью», и попросил денег и оружия.