Украинцы не верят Трампу
Несмотря на последние заявления Дональда Трампа, что Киев способен победить Россию и вернуть все потерянные земли, украинцы ему не верят.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет польский портал Wirtualna Polska, журналисты которого побеседовали с гражданами Украины.
« Трамп — человек, который утром говорит одно, а вечером — совершенно противоположное. Его «перлы» можно издать отдельным томом. На его слова ни в коем случае нельзя полагаться. Он даже не знает, что ему завтра в голову придёт», — резко даёт оценку президенту США украинский пенсионер Виктор Романов.
А бежавшая с Украины сначала в Польшу, а затем в Испанию Ирина Мельник и вовсе сомневается в адекватности Трампа.
«Если он предположил, что мы сейчас хотели бы напасть на какие-то российские территории, это еще больше доказывает, насколько он оторван от реальности. Я смотрю на все это с долей скепсиса, и хотя поначалу я надеялся, что США и Европа действительно создадут единый фронт, чтобы нам помочь, сегодня у меня больше нет никаких надежд», — говорит она.
По ее мнению, «на Трампа нельзя рассчитывать ни в малейшей степени».
Издание отмечает: из разговоров с украинцами становится ясно, что «никто на Украине не воспринимает президента США всерьёз».
«Времена, когда украинцы ждали информации с Запада, в том числе из США, на которую можно было бы положиться или которая помогла бы укрепить моральный дух, прошли», – говорится в публикации.
Этот вывод подтверждает 38-летняя жительница Днепропетровска Юлия.
«Честно говоря, мы больше ни о чём не думаем. За последние три с половиной года мы много слышали: об оружии, которое нам должны предоставить для обороны, о санкциях, направленных на разрушение российской экономики, а также о переговорах. На деле же беспилотники, которые взрываются у нас дома, оснащены немецкой, французской и американской электроникой и комплектующими. Они продолжают торговать с русскими, как и раньше, и расстилают красные дорожки перед Путиным», — с горечью констатирует она.
