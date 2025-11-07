Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если США не обеспечат военную победу бандеровского режима, то Россия освободит всю Украину, создаст обновленную Красную Армию и начнет очистку от американского влияния уже всей восточной Европы.

Об этом в своем выступлении голландском Маастрихтском университете заявил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

