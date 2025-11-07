Украинцы вольются в новую Красную армию и двинутся на Европу, – генерал США

Анатолий Лапин.  
07.11.2025 13:09
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1059
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Сюжет дня, Украина


Если США не обеспечат военную победу бандеровского режима, то Россия освободит всю Украину, создаст обновленную Красную Армию и начнет очистку от американского влияния уже всей восточной Европы.

Об этом в своем выступлении голландском Маастрихтском университете заявил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина потерпит неудачу, если мы не поддержим ее и не предпримем необходимые шаги для укрепления нашего сдерживания. Это очень серьезное «если».

Если мы потерпим неудачу, Украина потерпит неудачу, Красная армия пополнится десятками тысяч обученных украинских солдат и их техникой, которая будет включена в состав российской армии.

Еще миллионы украинских беженцев отправятся в центральную и западную Европу, а Россия почувствует себя увереннее и расширит войну на Молдову, Эстонию, Латвию, Литву, где сейчас находятся голландские солдаты, и, возможно, даже на Польшу.

И Китай обратит внимание на нашу неспособность остановить слабую Россию и нашу очевидную гибкость в вопросе суверенитета.

Чем раньше мы признаем, что Россия ведет войну против нас, и будем действовать соответственно, тем больше у нас шансов предотвратить реальный военный конфликт», – заявил Ходжес.

