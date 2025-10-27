Укро-политолог мечтает сохранить «незалежную» и переманить туда русских «с украинскими корнями»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Без доступа к дешевым российским энергоносителям и в отсутствие трудовых ресурсов Украина не сможет восстановить свою экономику.

Об этом в эфире своего блога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Без дешёвых энергоносителей – никакого восстановления не будет. На базе дешёвых энергоносителей и эффективном управлении инвестициями мы восстановим индустриальную экономику нового типа», – считает Бортник.

Он достаточно скептически отозвался о текущем положении дел в украинской оборонке.

«Миф об украинском военно-промышленном комплексе – в значительной мере действительно миф, потому что это сборочное хозяйство. Для того, чтобы это полноценно заработало, нам нужно производить свои двигатели для дронов, свои системы наведения. Это сложное машиностроение. Производим немного двигателей, я вам по секрету открою, но нужны совсем другие масштабы», – говорит политолог.

При этом он признал, что без России получить доступ к дешевым энергоносителям будет невозможно.

«Мы можем с Москвой не договариваться о политике, это правда, это будет делать крайне сложно, но о чём-то – об энергоносителях – договориться нужно. Дешёвые энергоносители начнут восстанавливать Украину. Даже сельское хозяйство без дешёвых удобрений не может функционировать. А 80-90% стоимости удобрений – это стоимость носителей», – продолжает укро-эксперт.

По его словам, нужны будут трудовые ресурсы, которые предлагается компенсировать за счет привлечения русскоязычных из бывшего СССР.