Уралов назвал два маркера изменения отношения Москвы к Украине

Игорь Шкапа.  
18.09.2025 23:27
  (Мск) , Москва
Просмотров: 387
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина должна продемонстрировать шаги, которые подтолкнут Россию к прекращению СВО.

Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил российский политолог и медиатехнолог Семён Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна продемонстрировать шаги, которые подтолкнут Россию к прекращению СВО. Об этом на канале...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Всерьез к гарантиям безопасности Украины в России будут относится лишь тогда, когад Украина начнет предпринимать действия по ликвидации причин этого кризиса. Например, начать с того, чтобы переименовывать назад улицы Бандеры. Не закон о рашизме принимать, а отменять норму о запрете переговоров с Россией», – сказал эксперт.

По его мнению, если бы в России увидели, что в Киеве «идут по пути легкой деэскалации», то пошли бы навстречу.

«В России есть два маркера, по которым всерьез относятся к власти в Киеве: язык и Церковь. Если бы в Киеве пошли по пути деэскалации в этих двух вопросах, то, возможно, с ними начали бы разговаривать», – отметил политолог.

Москва должна убедиться, что ей не собираются «под видом перемирия продать паузу – и начать активно вооружаться».

«И в общем получить тактическую паузу и превратить ее в новый виток. Нет, на это больше никто не пойдет», – уверен Уралов.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить