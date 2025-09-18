Уралов назвал два маркера изменения отношения Москвы к Украине
Украина должна продемонстрировать шаги, которые подтолкнут Россию к прекращению СВО.
Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил российский политолог и медиатехнолог Семён Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Всерьез к гарантиям безопасности Украины в России будут относится лишь тогда, когад Украина начнет предпринимать действия по ликвидации причин этого кризиса. Например, начать с того, чтобы переименовывать назад улицы Бандеры. Не закон о рашизме принимать, а отменять норму о запрете переговоров с Россией», – сказал эксперт.
По его мнению, если бы в России увидели, что в Киеве «идут по пути легкой деэскалации», то пошли бы навстречу.
«В России есть два маркера, по которым всерьез относятся к власти в Киеве: язык и Церковь. Если бы в Киеве пошли по пути деэскалации в этих двух вопросах, то, возможно, с ними начали бы разговаривать», – отметил политолог.
Москва должна убедиться, что ей не собираются «под видом перемирия продать паузу – и начать активно вооружаться».
«И в общем получить тактическую паузу и превратить ее в новый виток. Нет, на это больше никто не пойдет», – уверен Уралов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: