Ужесточение требований к Украине переносится на весну – Царёв

Требования России к Украине постепенно растут, что говорит об устойчивости позиции Москвы.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я постоянно слежу за заявлениями и требованиями России к Украине – они ужесточаются. А если бы мы где-то прогибались, были какие-то угрозы, мы бы смягчали, шли на компромисс. А мы ужесточаем требования. Да, хотелось бы в тот срок, который выделил Трамп – 50 дней. Но сколько мы освободили с того времени» – сказал Царев.

Он подчеркнул, что зимой наступать будет гораздо сложнее, поэтому следующие переговоры и требования перенесут на весну.