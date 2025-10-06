Ужесточение требований к Украине переносится на весну – Царёв

Максим Столяров.  
06.10.2025 17:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1053
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Требования России к Украине постепенно растут, что говорит об устойчивости позиции Москвы.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я постоянно слежу за заявлениями и требованиями России к Украине – они ужесточаются. А если бы мы где-то прогибались, были какие-то угрозы, мы бы смягчали, шли на компромисс. А мы ужесточаем требования.

Да, хотелось бы в тот срок, который выделил Трамп – 50 дней. Но сколько мы освободили с того времени» – сказал Царев.

Он подчеркнул, что зимой наступать будет гораздо сложнее, поэтому следующие переговоры и требования перенесут на весну.

«Ещё может быть короткая промежуточная остановка, если договорятся – после того, как Трамп примет бюджет, и состоится встреча в Южной Корее. И в какой-то степени у Трампа развяжутся руки. Сейчас для него нет ничего важнее, чем шатдаун в США, у него основные переговоры об этом, и вряд ли он сможет заниматься Украиной.

Поэтому небольшие шансы выйти из этого конфликта у нас есть после ноября. Но скорее всего – весна, когда мы сможем набрать квадратных километров столько, чтобы их можно было поменять на всю Донецкую область, либо освободить её.

А может, к тому времени фронт рухнет, и мы ещё освободим Днепропетровскую», – подытожил он.

