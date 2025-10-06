Ужесточение требований к Украине переносится на весну – Царёв
Требования России к Украине постепенно растут, что говорит об устойчивости позиции Москвы.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я постоянно слежу за заявлениями и требованиями России к Украине – они ужесточаются. А если бы мы где-то прогибались, были какие-то угрозы, мы бы смягчали, шли на компромисс. А мы ужесточаем требования.
Да, хотелось бы в тот срок, который выделил Трамп – 50 дней. Но сколько мы освободили с того времени» – сказал Царев.
Он подчеркнул, что зимой наступать будет гораздо сложнее, поэтому следующие переговоры и требования перенесут на весну.
«Ещё может быть короткая промежуточная остановка, если договорятся – после того, как Трамп примет бюджет, и состоится встреча в Южной Корее. И в какой-то степени у Трампа развяжутся руки. Сейчас для него нет ничего важнее, чем шатдаун в США, у него основные переговоры об этом, и вряд ли он сможет заниматься Украиной.
Поэтому небольшие шансы выйти из этого конфликта у нас есть после ноября. Но скорее всего – весна, когда мы сможем набрать квадратных километров столько, чтобы их можно было поменять на всю Донецкую область, либо освободить её.
А может, к тому времени фронт рухнет, и мы ещё освободим Днепропетровскую», – подытожил он.
