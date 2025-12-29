В новых регионах России – бэби-бум

Анатолий Лапин.  
29.12.2025 13:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 265
 
Демография, Дзен, Новороссия, Россия


На территории новых регионов России наблюдается тенденция к росту рождаемости. СВО подстегнула этот процесс и создала тренд на многодетность.

Об этом в эфире видеоблога «Эмпатия Мануччи заявила волонтер и экс-помощница спикера Госдумы Анастасия Кашеварова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть тренд на многодетную семью, многодетная семья – это круто. У меня девчонки-подруги, у них там по двое детей, и у меня одна говорит: «Блин, я бы еще родила». Вот правда, родила, говорит: «Мне нравится рожать». Я говорю: «Нет, рожать не очень». Но они готовы.

И СВО – это же война, это же гибель, оно вызывает, наоборот, какой-то отклик общества рожать, как-то подсознательно, больше и больше.

На новых территориях просто бэби-бум, девчонки рожают. Ну, там наши военные, конечно, там и новые семьи рождаются, и все», – заявила Кашеварова.

