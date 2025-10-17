В параллельной реальности дойдем до Москвы, а пока теряем Купянск и Покровск, – киевский политолог

Анатолий Лапин.  
17.10.2025 10:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 761
 
Россия, Спецоперация, Украина


История о том, что ВСУ якобы могут перейти в контрнаступление может реализоваться лишь в параллельной реальности. Пока же Украина теряет контроль над Купянском и Покровском, а также имеет нерадужные перспективы в Славянско-Краматорской агломерации.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Виталия Дикого заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В параллельной реальности можно и до Москвы дойти, а пока мы теряем Купянск. Ладно, я – скептик, но и военные говорят, что это вопрос дней, сколько еще продержится Купянск.

К сожалению, факт остается фактом, и, да, военные говорят, что и с Добропольским наступлением все обстоит совершенно иначе – там охватывают Покровск, дальше судьба Славянско-Крамоторской агломерации и под Константиновкой тоже враг.

Поэтому объективная реальность несколько отличается от той параллельной реальности, в которой живет Владимир Александрович, и которую он пытается втюхать Трампу.

Рассказывать о наступлении можно все, что угодно, но пока у нас в дезертирах бегают более 250 тысяч, по самым скромным цифрам, а это немножко больше, чем армии большинства стран-членов НАТО», – заявил Золотарев.

