В параллельной реальности дойдем до Москвы, а пока теряем Купянск и Покровск, – киевский политолог

История о том, что ВСУ якобы могут перейти в контрнаступление может реализоваться лишь в параллельной реальности. Пока же Украина теряет контроль над Купянском и Покровском, а также имеет нерадужные перспективы в Славянско-Краматорской агломерации.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Виталия Дикого заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

