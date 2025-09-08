Военкор: «С манкуртами типа Буданова договор невозможен. Или мы, или они»

Максим Столяров.  
08.09.2025 18:33
  (Мск) , Москва
Просмотров: 256
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В отличие от оболваненного населения, которое, возможно, когда-нибудь одумается, запятнавшие себя грехом Иуды люди категории новых украинских генералов спецслужб, беспощадные ко всему русскому, никогда не станут договороспособными.

Об этом на канале «Эмпатия Манучи» заявил российский военкор Юрий Котенок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В отличие от оболваненного населения, которое, возможно, когда-нибудь одумается, запятнавшие себя грехом Иуды люди...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Когда в Грузии была война, вербовали «афганцев» на территории Украины идти воевать за грузин. Мы, кстати, забыли, что в конфликте 08.08.08. украинские расчёты ЗРК «Бук», которые воевали за Грузию и сбивали наши самолёты, состояли из украинцев.

Я проводил расследование, помог установить нескольких людей, которые сбили наши самолёты тогда. Украинцы за деньги – вот уже грех Иуды, предательство. …

Воевали люди и из украинской разведки, из ГУР. Там был такой по фамилии Гвоздь, он за это дослужился до генеральского звания. Сейчас его последователи в лице Буданова, в лице этих новых генералов украинских спецслужб – это страшные люди, потому что это манкурты. Они одержимы вот этим духом противоречия, чтобы всё не так, как у русских. Я думаю, с такого рода людьми вообще договор бесполезен», – подчеркнул Котенок.

«С той частью не просто оболваненного населения, которое, может быть, когда-то вразумится, может, благодать снизойдёт, одумаются люди через физические страдания, моральные угрызения совести – они могут вернуться. А вот та часть, которая замазана конкретно грехом предательства, с ними договор невозможен. Здесь или мы, или они», – добавил военкор.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить