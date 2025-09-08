Военкор: «С манкуртами типа Буданова договор невозможен. Или мы, или они»
В отличие от оболваненного населения, которое, возможно, когда-нибудь одумается, запятнавшие себя грехом Иуды люди категории новых украинских генералов спецслужб, беспощадные ко всему русскому, никогда не станут договороспособными.
Об этом на канале «Эмпатия Манучи» заявил российский военкор Юрий Котенок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Когда в Грузии была война, вербовали «афганцев» на территории Украины идти воевать за грузин. Мы, кстати, забыли, что в конфликте 08.08.08. украинские расчёты ЗРК «Бук», которые воевали за Грузию и сбивали наши самолёты, состояли из украинцев.
Я проводил расследование, помог установить нескольких людей, которые сбили наши самолёты тогда. Украинцы за деньги – вот уже грех Иуды, предательство. …
Воевали люди и из украинской разведки, из ГУР. Там был такой по фамилии Гвоздь, он за это дослужился до генеральского звания. Сейчас его последователи в лице Буданова, в лице этих новых генералов украинских спецслужб – это страшные люди, потому что это манкурты. Они одержимы вот этим духом противоречия, чтобы всё не так, как у русских. Я думаю, с такого рода людьми вообще договор бесполезен», – подчеркнул Котенок.
«С той частью не просто оболваненного населения, которое, может быть, когда-то вразумится, может, благодать снизойдёт, одумаются люди через физические страдания, моральные угрызения совести – они могут вернуться. А вот та часть, которая замазана конкретно грехом предательства, с ними договор невозможен. Здесь или мы, или они», – добавил военкор.
