«Впереди тяжелая зима». Русские FPV-дроны уже над центром Харькова

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Русские FPV-дроны уже регулярно ведут разведку над центром Харькова, в то время, как в городе высаживают клумбы, а пропаганда рассказывает о скорой «перемоге».

Об этом на своей странице пишет харьковский долларовый миллионер – основатель группы «Агротрейд» Всеволод Кожемяко, экс-командир бригады «Хартия» ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Узнаете местность на фото? Это скриншот перехваченного видео с аналогового вражеского fpv-дрона специальным прибором «Чуйка» над центром Харькова вчера, и оно не единственное за один день. Чтобы было понятно, это – картинка, которую видит вражеский оператор, который управляет этим дроном», – поясняет Кожемяко.

Он беспокоится: русские дроны всё чаще появляются над городом, а укро-пропаганда рисует харьковчанам картину мирной жизни, «перехваченную инициативу», скорую «перемогу» и выборы.

«Поэтому в Харькове появляются новые клумбы из цветов и гирлянды, а не антидроновые сетки. Через 4-6 месяцев, город, скорее всего, будет под активным влиянием вражеских фронтовых дронов. Речь не о «Шахедах» или баллистике, а об обычных fpv-камикадзе, которых у врага десятки тысяч. вдоль линии фронта. Кто не понимает как это, обратите внимание на Херсон», – добавил Кожемяко.

Настроения автора поста разделяют и комментаторы.

«Впереди тяжелая зима», – напоминает доцент Харьковского национального университета Виктор Кысиль.

Помогающий бандеровцам волонтер Игорь Балака ругает мэрию:

«Почему-то городская власть прячется за иллюзию мирного города. Так и в Межевой было, а через месяц города не стало», – напоминает он.

ВСУшник Олег Филипас требует от мэра Терехова срочно готовить Харьков к осаде.

«120 суток – это критически малый срок, чтобы подготовить город к новой реальности. Харькову уже сегодня нужна концепция «города-фортеци XXI века».

Харьковчанин Александр Старагин не верит в Терехова – тот занят пиаром.