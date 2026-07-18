США бросят выживших после СВО украинцев на войну Тайваня против Китая
Украина будет укреплять оборонный потенциал Тайваня, несмотря на то, что официально она его не признает.
Об этом контр-адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери заявил на круглом столе в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Тайвань и Украина через два-три года будут очень сильными союзниками. Не на бумаге, а экономическими партнерами, потому что украинский оборонный сектор будет усиливаться и масштабироваться тайваньскими микрочипами», – сказал Монтгомери.
Адмирал шутливо ответил украинцам, которые обвиняют Запад в том, что боится Россию и не помогает, как следует.
«Я бы тоже обратился к Украине и сказал: вы боитесь провоцировать Китай и делать то, что вы должны сделать. Тайвань должен стать сильнее в ассиметричных военных действиях. Они могут взять украинские морские и подводные дроны и сделать их лучше», – сказал Монгомери.
Он признал, что украинцы правильно опасаются пока поддерживать Тайвань, потому что Китай в отместку может начать сильнее поддерживать Россию.
«Мы знаем, что Китай сейчас вредит РФ, продавая дроны в Украину… Но, когда не будет потребности в дронах, Украина сможет принять правильное решение, и за два-три года они наладят хорошее сотрудничество – будут бороться вместе против тоталитарной машины», – сказал Могомери.
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