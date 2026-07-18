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Кокаинист Зеленский напрасно разбрасывается кадрами вроде Валерия Залужного и Михаила Федорова, ведь в следующий раз колесо фортуны может повернуться иначе, и русские возьмут Киев.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский антироссийский пропагандист-гомосексуал Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Портников, повторив тиражируемый порохоботами тезис, считает, что Украине повезло, что главкомом ВСУ на начало СВО был Валерий Залужный «который подготовился к русскому наступлению» вопреки Зе-офису, который отрицал угрозу начала боевых действий.

«Я думаю, что Киев и другие украинские города могли бы быть захвачены, Зеленский убит или изгнан из украинской столицы. Киев стал бы областным центром какой-нибудь Киевской народной республики. Так могли бы складываться события, если бы удался какой-нибудь десант в Гостомель, или российские войска дошли бы до украинской столицы. К счастью, этого не произошло», – радуется Портников.

Впрочем, он добавляет, что имел место «совершенно очевидный момент лотереи».