«Агония, но не смерть Зе-режима»: украинский политолог о происходящем в Киеве

Игорь Шкапа.  
18.07.2026 14:08
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Скандальная смена правительства Украины – это агония, но еще не смерть Зе-режима.

Об этом в беседе с журналисткой Натальей Ревской заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Скандальная смена правительства Украины – это агония, но еще не смерть Зе-режима. Об этом...

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«Агония – это когда спорадические действия, потеря контроля над телодвижением… Просто агония может быть длинной, а может завершиться и восстановлением. Я сейчас не говорю о смерти режима, я говорю об агонистических проявлениях растерянности», – сказал эксперт.

Он обращает внимание, что прошлое правительство лишь недавно уселось в кресло, написало «программу восстановления страны», но теперь нашли «спасительную фигуру», которой, по сути, ставят одну задачу – подготовка к зиме.

Параллельно ситуация для Украины ухудшается на фронте, на чём будет играть Зеленский, обвиняя митингующих «соросят» в косвенной помощи России.

«Это я почти цитирую Зеленского, который упрекал всех этих восставших и критикующих, мол, вы тут занимаетесь всякой фигнёй, а, вообще, нам надо ответить на вопрос, как нам закрыть небо, и как успеть ответить на возможную российскую мобилизацию. Вот две заботы. И видно, что по состоянию на середину июля ни по первому, ни по второму направлению по факту Украина оказалась не готова», – резюмировал Ермолаев.

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English version :: Читать на английском «Агония, но не смерть Зе-режима»: украинский политолог о происходящем в Киеве

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