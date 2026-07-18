«Агония, но не смерть Зе-режима»: украинский политолог о происходящем в Киеве

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Скандальная смена правительства Украины – это агония, но еще не смерть Зе-режима.

Об этом в беседе с журналисткой Натальей Ревской заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Агония – это когда спорадические действия, потеря контроля над телодвижением… Просто агония может быть длинной, а может завершиться и восстановлением. Я сейчас не говорю о смерти режима, я говорю об агонистических проявлениях растерянности», – сказал эксперт.

Он обращает внимание, что прошлое правительство лишь недавно уселось в кресло, написало «программу восстановления страны», но теперь нашли «спасительную фигуру», которой, по сути, ставят одну задачу – подготовка к зиме.

Параллельно ситуация для Украины ухудшается на фронте, на чём будет играть Зеленский, обвиняя митингующих «соросят» в косвенной помощи России.