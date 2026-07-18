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Королевский лосось и аляскинский краб исчезли с прилавков в США, потому что мигрировали к берегам России.

Об этом председатель Комиссии США по арктическим исследованиям Томас Данс заявил на американском Aspen Security Forum, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Рыболовство – это, пожалуй, самая большая проблема в ближайшей перспективе. Вы знакомы с проблемой отсутствия королевского лосося? У нас нет королевского лосося и аляскинского королевского краба. Они переместились в российские воды. У нас кризис. Но сейчас у нас нет научного сотрудничества. Так что в узком смысле нам нужно объединиться с ними. Мы должны обеспечить общее благо для будущих поколений», – сказал Данс.

Он предлагает побыстрее разобраться с украинским конфликтом, чтобы перейти к решению действительно важных проблем.