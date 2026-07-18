Аляскинские крабы прониклись «духом Анкориджа» и мигрировали в Россию

Елена Острякова.  
18.07.2026 14:50
  (Мск) , Москва
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Арктика, Дзен, Политика, Россия, США, Экономика


Королевский лосось и аляскинский краб исчезли с прилавков в США, потому что мигрировали к берегам России.

Об этом председатель Комиссии США по арктическим исследованиям Томас Данс заявил на американском  Aspen Security Forum, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Королевский лосось и аляскинский краб исчезли с прилавков в США, потому что мигрировали к...

«Рыболовство – это, пожалуй, самая большая проблема в ближайшей перспективе. Вы знакомы с проблемой отсутствия королевского лосося? У нас нет королевского лосося и аляскинского королевского краба. Они переместились в российские воды. У нас кризис.

Но сейчас у нас нет научного сотрудничества. Так что в узком смысле нам нужно объединиться с ними. Мы должны обеспечить общее благо для будущих поколений», – сказал Данс.

Он предлагает побыстрее разобраться с украинским конфликтом, чтобы перейти к решению действительно важных проблем.

«Проблема в том, что нам нужно уметь общаться с русскими. Нам нужно найти путь к миру и работать над ним. Мы должны делать это с позиции силы. Нам нужно уладить очень важные вопросы с Украиной, безусловно, но мы должны работать над миром в Арктике», – сказал Данс.

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