ВСУ атаковали резиденцию Путина. Ответ – в ближайшее время. Переговорная позиция будет пересмотрена – Лавров

Максим Столяров.  
29.12.2025 18:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 808
 
Вооруженные силы, Денацификация, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Дальнобойные беспилотники ВСУ сделали попытку атаковать одну из резиденций российского президента прямо во время интенсивных переговоров.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В ночь с 28 на 29 декабря киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного БПЛА дальнего действия на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области. Все БПЛА уничтожены средствами ПВО ВС РФ», – сказал Лавров.

Данных о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало.

«Обращаем внимание на то, что данная акция была совершена в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта.

Подобные безрассудные действия не останутся без ответа. Объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами России определены», – подчеркнул министр.

При этом он добавил, что Москва не намерена выходить из переговорного процесса с США.

«Вместе с тем, учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорная позиция России будет пересмотрена», – добавил Лавров.

