ВСУшник: «Гражданские в лицо называют нас котиками и тут же плюют в спину»
Большая несправедливость, что украинское общество очень любит хвалить украинских военных, но само на фронт не очень спешит.
Об этом одесскому каналу «Интент» заявил называющий себя писателем боевик ВСУ Артур Дронь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сидеть и рассказывать «наши герои», «наши котики» – много ума не надо. Чем больше сидим, тем меньше «наших котиков» становится. Когда я в прошлом году приехал на лечение после ранения, то одна из новостей, которая меня больше всего выбила из колеи, это количество сограждан, которые не обновили свои данные в «Резерв+». Когда я прочитал, что этих людей 6 миллионов, я был страшно шокирован.
Пока условный миллион всё время в составе ВС, он постоянно понемногу уменьшается, его понемногу пополняют, условные 6 млн., которые теоретически могут их заменить, – просто имеют себе это до одного места», – жаловался Дронь.
Также он посетовал на послабления к гражданским.
«Вместо того, чтобы каким-то жёстким способом это урегулировать, назначают снижение на штраф. По отношению к военным каждый раз только усиливают ответственность, за неподчинение могут посадить на много лет. А например, за нарушение своего долга военнообязанным назначают штраф со снижением.
Это колоссальное неуважение и такой плевок в тех, кто нас защищает. И потому говорить «наши герои», «наши котики» и одновременно толерировать это – это неправильно», – возмущался ВСУшник.
