«Я не я, и лошадь не моя»: США открещиваются от провокаций своих марионеток в Косово

06.06.2019, Белград, Ксения Голуб

Контролируемый албанскими сепаратистами незаконно отторгнутый от Сербии край Косово является самостоятельным государством, которое вправе принимать решения относительно экономической блокады сербских анклавов, хотя в Вашингтоне считают, что отмена такого шага помогла бы вернуться к диалогу между Белградом и Приштиной.

Это следует из заявления заместителя помощника госсекретаря США Мэтью Палмера в интервью «Голосу Америки».

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Так чиновник прокомментировал слова президента Сербии Александра Вучича о том, что Приштина отменит введенную 100% пошлину на ввоз товаров в славянские анклавы «когда ее западные наставники примут решение».

Палмер заверил, что Приштина «имеет независимых агентов, что это не инструмент Соединенных Штатов, а независимое государство, которое имеет свою собственную политику».

«Эта политика должна идти своим чередом. Проблема пошлины вызывает политическую напряженность в Косово. Мы поддержали бы ее отмену в случае необходимости, чтобы вернуться к диалогу, это было бы важным шагом вперед, но мы считаем, что важно, чтобы обе стороны независимо справлялись с вызовами и находили способ вернуться к переговорам», – сказал американский чиновник.

По его словам, что есть вещи, которые Соединенные Штаты не могут сделать, и одна из них заключается в том, чтобы побудить «партнеров в Косово» тщательно обдумать, отвечает ли введение пошлины их интересам.

«Мы считаем, что в интересах Косово существует всеобъемлющее соглашение с Белградом, и для достижения соглашения необходимо продолжить диалог, а для продолжения диалога необходимо устранить препятствия в виде таможенных пошлин», – все же признал Палмер.

По его прогнозу, «абсолютно возможно», что Белград и Приштина вернутся к диалогу к концу года.

«Я не думаю, что установление искусственных сроков поможет в этом процессе, но мы хотели бы продолжить переговоры как можно скорее, срочно», – сказал Палмер.

Американцы призывают Сербию смириться с потерей Косово, обещая, что, когда обе части бывшей Югославии станут членами Евросоюза, проблема границ будет не актуальна (при том, что в самом ЕС уже неоднократно ставилось под сомнение дальнейшее расширение в ближайшее время).

«Мы надеемся, что обе стороны смогут на равных условиях договориться, и открыть европейский путь, который будет чистым и ясным», – сказал американец.

Напомним, что ситуация вокруг Косово в последнее время обостряется.

На днях албанский спецназ провел массовые аресты в сербских анклавах Косово, избив и задержав гражданина РФ – члена миссии ООН.

Действия сепаратистов осудил МИД РФ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», состоявшиеся в Берлине переговоры по судьбе Косово не принесли результата – верхушка албанских сепаратистов отказалась от поиска компромиссного решения и потребовала привлечения к переговорам своих покровителей из США.

Приштина накануне выдвинула территориальные претензии на второй город Сербии – Ниш.

Во время визита в Москву министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что НАТО занимается вооружением албанских террористов.

Косово вопреки резолюции Совбеза ООН пытается легализовать свои вооруженные формирования в статусе армии. Подразделения сепаратистов впервые принимают участие в учениях НАТО.

Проект «Великая Албания» нужен США для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах, заявляют представители МИД Сербии.

В последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича. По мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.

В конце прошлого года властями Косово также введена фактическая блокада поставок товаров из Сербии в славянские анклавы. Действия Приштины являются геноцидом по отношению к сербскому населению, заявил депутат Госдумы РФ Павел Дорохин.

МИД РФ осудил действия властей в Приштине.

Если новый виток кризиса вокруг Косово будет развиваться в сторону силового сценария, албанские сепаратисты могут привлечь для провокаций против сербского населения боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Об этом в своем докладе предупреждали российские эксперты.