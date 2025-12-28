Запад обязал Украину ежегодно отстёгивать ему больше 10% от ВВП

Вадим Москаленко.  
28.12.2025 16:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 520
 
Дзен, Запад, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Украина, Финансы, Экономика коллапса


Несмотря на продолжение войны, Украину заставят ежегодно платить Западу по долгам более триллиона гривен.

Об этом в своём видеоблоге заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на продолжение войны, Украину заставят ежегодно платить Западу по долгам более триллиона гривен.

«Украина в ближайшие три года будет отдавать за долги около 10% ВВП. Это закреплено в долговой стратегии, утвержденной правительством Украины.

Общая сумма расходов на погашение долга и уплаты процентов по нему в 2025 году должна составлять более 1 триллиона гривен, это 11,7% ВВП. В 2026 году – 1,2 триллиона гривен, 11% ВВП. То есть, они закладывают рост ВВП. В 2027 году – 1,3 триллиона гривен. В 2028 году – 1,3 триллиона гривен. То есть, долг будет только расти», – сказал Бортник.

«Сейчас большая часть государственного долга – это внешний долг, 75%. А общая сумма долга, номинированного в иностранной валюте, составляет 77%.

Поэтому Минфин видит высокие валютные риски для устойчивости госдолга в будущем. Объясняю: гривна может девальвировать, потому что госдолг номинирован прежде всего в иностранной валюте», – жаловался он.

