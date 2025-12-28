Запад обязал Украину ежегодно отстёгивать ему больше 10% от ВВП

Несмотря на продолжение войны, Украину заставят ежегодно платить Западу по долгам более триллиона гривен.

Об этом в своём видеоблоге заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина в ближайшие три года будет отдавать за долги около 10% ВВП. Это закреплено в долговой стратегии, утвержденной правительством Украины.

Общая сумма расходов на погашение долга и уплаты процентов по нему в 2025 году должна составлять более 1 триллиона гривен, это 11,7% ВВП. В 2026 году – 1,2 триллиона гривен, 11% ВВП. То есть, они закладывают рост ВВП. В 2027 году – 1,3 триллиона гривен. В 2028 году – 1,3 триллиона гривен. То есть, долг будет только расти», – сказал Бортник.