«Зеленский это понимает» – американский телеведущий о том, почему Трамп избегает выпадов в адрес России

Анатолий Лапин.  
29.12.2025 15:53
Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с киевским диктатором Зеленским не случайно избегал выпадов в адрес России – вопреки американскому мейнстриму, хозяин Белого дома пытается уйти от навязанного предшественниками фейковой антироссийской повестки.

Об этом в эфире телеканала FoxNews заявил телеведущий Томас Шиллу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Самое интересное здесь то, что вы видели на той пресс-конференции – он постоянно упоминал Россию, фейки о России. Ведущие СМИ обычно посмеиваются над этим, но я рад, что он это делает. Фейки о России — это не просто попытка дискредитировать Трампа, фейк о России стал нашей внешней политикой. Обама ввел санкции против России, которые были связаны с фейком о России. На исходе своего президентского срока он обрушил на Россию масштабные санкции. Он сделал это, чтобы ограничить возможности Трампа», – напомнил Шиллу.

Именно в этой логике слова Трампа о том, что он, в отличие от демократов, не допустил бы войны на Украине, пояснил выступающий.

«Многое из того, что происходит с Россией и Украиной, связано с внешней политикой США и с фейками о России».

Шиллу дал понять, что для «ястребов» в Киеве это неприятный сигнал:

«Все зависит от Соединенных Штатов. Трамп это знает, и Зеленский это понимает».

