Зеленский может годами играть в «подготовку к выборам» – укро-политолог

Начавшаяся на Украине «подготовка к выборам» – просто игра на публику, не имеющая никакой юридической силы.

Об этом в эфире видеоблога «Ukrlife» заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Подготовка к выборам – это игра. Пока мы наблюдаем маневры, видим разведпризнаки подготовки к выборам. Но подготовка к выборам – это не означает, что запущен юридически процесс выборов. Это разные вещи.

Можно десятилетиями готовиться к выборам, но в итоге ничего так и не будет. Интерес к выборам у Зеленского ровно настолько, чтобы эти выборы были в условиях военного положения, допускали возможность голосования украинцев в Европе, но не в России, не на оккупированных территориях», – сказал Золотарев.