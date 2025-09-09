Зеленский проигрывает хунте из военных и нацистов
Представители украинских силовых структур станут главной угрозой для правящего режима на выборах.
Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил известный антироссийскими высказываниями киевский политтехнолог Сергей Гайдай, ранее обслуживавший Виктора Ющенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущий обратил внимание на свежие данные украинской социологии – на выборах в парламент совокупное большинство набирают политические силы, связанные с военными: партии экс-главкома ВСУ Валерия Залужного – 32,1% , «Азова» (запрещен в РФ) – 10,8% и начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова (внесен в реестр террористов и экстремистов) – 9,3%.
«А теперь объедини, пожалуйста, партию Буданова, «Азова», Залужного. Этот целый блок военных мог бы сыграть хорошую игру, большую. Ну, это уже потом, когда будут в парламенте – это вопрос правительства и так далее», – сказал эксперт.
Он смоделировал ситуацию, когда на выборах президента Залужный выходит во второй тур, и его поддерживают лидеры указанных партий.
«Это уже президентская победа», – добавил политтехнолог.
Ведущий поинтересовался, а есть ли гарантия, что Буданов поддержит Залужного.
«Я не говорю ни про какие гарантии, я говорю о возможных сценариях. Точно так же они же могут сказать «мы за Зеленского», или не поддержать никого», – ответил гость эфира.
По его мнению, если «эти политики правильные и ориентируются на своих избирателей, именно это надо делать».
«Поддерживать Зеленского – это смерти подобно. У них потому и есть электорат, что этот электорат не за Зеленского. А когда говоришь «Ты за Зеленского», то ты выйдешь технической партией. Я уже не говорю, что, по моим данным, сам Буданов, военные в общем, не склонны поддерживать Зеленского. Они этого всего наелись за это время. Ну, в основном Ермака, безусловно, наелись», – резюмировал Гайдай.
