На Украине придумывают все новые и новые стимулы для привлечения людей в армию, но это не помогает.

Об этом в эфире ТСН заявил командир 20-й бригады «Любарт» в составе корпуса «Азов» (запрещен в РФ) подполковник Вадим Крикун «Янки», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В начале полномасштабной войны мы позиционировали себя как добровольческое подразделение, потому что действительно там 100% личного состава пришли на добровольческих началах, добровольно мобилизовались, встали в строй и выполняли свои задачи. На сегодняшний день, к сожалению, этот термин я считаю вымершим», – сказал «азовец».

По его словам, сейчас Центры рекрутинга все называют «хантингом» (охота за головами).

«Сейчас рекрутер, такое впечатление, что должен сделать подъем переворотом, чтобы привлечь к себе специалиста какого-нибудь», – жалуется нацист.

Ведущая поинтересовалась, что можно предложить, сегодня, чтобы человек пошел в армию.