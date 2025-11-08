Американский экономист: Войну на Украине спровоцировала наглость США

Конфликт на Украине, спровоцирован США для сохранения своего превосходства, «которого у них нет, и которого они не могут достичь».

Об этом американский экономист Джеффри Сакс заявил на публичной лекции в Сингапуре, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В случае с Украиной, это – война,  которую США развязали, чтобы разместить свои войска на границах с Россией,  чего нельзя делать в многополярном мире.

Первое правило великой державы, противостоящей другой великой державе, – оставить немного пространства между ними. Не пытайтесь подойти близко к носу другой страны. Особенно в мире,  где есть ядерное оружие. Оставьте немного пространства  времени для принятия решений,  благоразумия и так далее.

Но США считали себя всемогущими. Российское правительство неоднократно говорило: пожалуйста, не расширяйте НАТО,  вы обещали этого не делать, не доходите до Украины. США ответили: это не ваше дело.

Русские сказали: у нас есть граница с Украиной протяженностью более 2 тыс км, так что это наше дело. США до сих пор повторяют: это не ваше дело. Мы решили, что мы сверхдержава.

На мой взгляд, мы находимся в опасности. Потому что многополярный мир требует осмотрительности, осторожности и взаимоуважения великих держав», – сказал Сакс.

Он считает, что НАТО «должно перестать давить на Россию».

