Россия не откажется от Херсона и Запорожья – укро-пропаганда готовит «громадян» к худшему

На Украине занимаются самообманом, обсуждая лишь возможность выхода ВСУ из Донбасса, при этом забывая о провозглашенном включении в состав России Херсона и Запорожья.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с бежавшими из России либеральным телеведущим-иноагентом Евгением Киселевым заявил антироссийский пропагандист Виталий Портников.

Ведущий пожаловался, что российский лидер требует капитуляции Украины, на что Портников ответил, что не удивлен этому.

«С первых дней, когда возник тезис о том, что Россия требует от Украины вывести войска из Донецкой области и после этого можно будет о прекращении войны, о прекращении огня, задавал вопрос: а почему, собственно, только Донецкая область должна интересовать Путина? Есть так называемое конституционное право Российской Федерации. По этому конституционному праву и Донецкая, и Луганская, и Херсонская, и Запорожская область – это равноправные субъекты Федерации», – сказал укро-пропагандист.

Он признал, что с точки зрения России, украинские войска на конституционных территориях РФ считаются оккупационными.