Россия не откажется от Херсона и Запорожья – укро-пропаганда готовит «громадян» к худшему

Игорь Шкапа.  
20.12.2025 22:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 547
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


На Украине занимаются самообманом, обсуждая лишь возможность выхода ВСУ из Донбасса, при этом забывая о провозглашенном включении в состав России Херсона и Запорожья.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с бежавшими из России либеральным телеведущим-иноагентом Евгением Киселевым заявил антироссийский пропагандист Виталий Портников.

На Украине занимаются самообманом, обсуждая лишь возможность выхода ВСУ из Донбасса, при этом забывая...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий пожаловался, что российский лидер требует капитуляции Украины, на что Портников ответил, что не удивлен этому.

«С первых дней, когда возник тезис о том, что Россия требует от Украины вывести войска из Донецкой области и после этого можно будет о прекращении войны, о прекращении огня, задавал вопрос: а почему, собственно, только Донецкая область должна интересовать Путина? Есть так называемое конституционное право Российской Федерации. По этому конституционному праву и Донецкая, и Луганская, и Херсонская, и Запорожская область – это равноправные субъекты Федерации», – сказал укро-пропагандист.

Он признал, что с точки зрения России, украинские войска на конституционных территориях РФ считаются оккупационными.

«Я был уверен, что, как только он [Путин] получит американское согласие относительно Донецкой области, он немедленно вспомнит о Запорожской и  Херсонской», – заявил Портников.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить