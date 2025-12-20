Как и почему Захар Прилепин помог создать в ДНР боевое подразделение – «Родня»

В ДНР при активном участии писателя Захара Прилепина в составе знаменитой интернациональной бригады «Пятнашка» воюет добровольческое подразделение «Родня». Рассказываем о русском выходце из Молдавии, который его возглавил.

Командир «Родни» – писатель Евгений Николаев (позывной «Гайдук»). Ему 8 декабря 2025 года исполнилось 45 лет. Он родился в Кишиневе. В юности возглавлял молдавских нацболов. Это была самостоятельная организация, а не молдавское отделение ныне запрещенной российскими властями и признанной экстремистской Национал-большевистской партии.

Напомним, что НБП была создана в середине 90-х Эдуардом Лимоновым и Александром Дугиным. В ее руководство входили также лидер «Гражданской обороны» Егор Летов и основатель «Поп-механики» питерский композитор Сергей Курехин. Долгое время нацболом был и сам Прилепин. По своей идеологии нацболы – партия левых националистов: смесь сталинизма и русского национализма.

Молдавские нацболы устраивали шумные антинатовские акции, за что местные спецслужбы предупредили Николаева, что его ничего хорошего в стране не ждет, а путь у него один – тюрьма. Из-за этих угроз Евгению пришлось переехать в Москву. Здесь он в конце 90-х и познакомился с Прилепиным. Произошло это в электричке, следующей по маршруту Москва-Серпухов. Прилепин, по словам Николаева, на тот момент был человеком достаточно известным в партии: воевал в Чечне, написал роман «Патологии». Евгений читал книгу еще в рукописи. Удостоился, так сказать, чести. В общем, с тех времен Николаев и Прилепин подружились.

В первой половине нулевых за свою деятельность в России в рядах нацболов Гайдук от российских властей получил три года, но отсидел всего лишь половину – вышел через полтора года по УДО.

Будущий командир «Родни» стал одним из прототипов главного героя знаменитого романа Прилепина – «Санькя», опубликованного в 2006 году в московском издательстве Ad Marginem. Другой прототип по имени Григорий также сейчас служит в «Родне». Позывной у него соответствующий – «Санька».

Роман рассказывает о юном нацболе по имени Саша Тишин, который участвует в радикальных акциях. Также он отправляется в Латвию с целью убить тамошнего судью, который выносил несправедливые и суровые приговоры участникам Великой Отечественной войны.

Кстати, одну из рецензий на роман написал олигарх и банкир, родом из «святых 90-х» – Петр Авен. Ее опубликовал журнал «Русский пионер», который, по информации СМИ, патронировал Владислав Сурков. Созданное под патронатом последнего молодежное движение «Наши» жестко противостояло нацболам на улицах Москвы. Авен осудил роман Прилепина за воспевание радикализма. Мол, вместо того, чтобы постирать носки, посадить дерево или почитать на ночь книгу ребенку радикалы, представленные в книге, занимаются революционным насилием. В ответ Прилепин даже пообещал прислать Авену свои носки, чтоб тот убедился, что он их стирает.

У Николаева два высших образования: историческое и юридическое. Первое он получил в Славянском университете Молдовы, второе – в МГУ. Женат. Имеет троих детей.

Рост выше среднего. Несмотря на молодой возраст уже седой. Большая старообрядческая борода. Одна донецкая журналистка, увидев Николаева спросила: «Зачем ему эта борода? Она ж его, симпатичного парня, старит». Несмотря на то, что он по своему менталитету и психологии южнорусский человек, у него совершенно отсутствуют такие отрицательные южнорусские черты как злобность, раздражительность, агрессивность по отношению к окружающим, мстительность, неуравновешенность. Он с юмором, иронией, открытый, добрый, умеющий слушать. Знает румынский и испанский языки.

«Родня» была создана в январе 2023 года. Если Николаев – ее командир, то Прилепин, как сообщили в этом подразделении, неофициально занимает должность замполита.

В ДНР Гайдук приехал в 2015 году волонтером. Воевать стал в 2016. После начала СВО закончил Центр специального назначения «Сталь», который был создан Прилепиным под Нижним Новгородом (в этом городе писатель живет постоянно). В нем проходят подготовку люди, которые решили пойти добровольцами на фронт. Помимо них там учатся и те бойцы, которые принимали участие в СВО, но которые хотят повысить свои военные навыки. Николаев участвовал в защите Херсона в 2022 году, а также принимал участие в боях за Бахмут и Часов Яр. Был ранен.

Именно благодаря Прилепину «Родня» и появилась на свет. Именно он договаривался об этом с Министерством обороны. Все бойцы, их количество военная тайна, при поступлении в подразделение проходят проверку российскими спецслужбами. Фонд Захара Прилепина, понятное дело, взял шефство над «Родней»: помогает формой, беспилотниками, приборами ночного видения и другими девайсами.

«Родня» – это уже третье подразделение, созданное Прилепиным с 2014 года – с начала войны за Новороссию. При первом главе ДНР Александре Захарченко он в звании майора в 2016 году создал так называемый «батальон Прилепина», командиром которого стал нацбол Сергей Фомченков (позывной “Фомич”), воевавший до этого в ЛНР. Кстати, в нулевые при Ющенко за проведение пророссийской акции в Севастополе – захват башни и разбрасывания антибандеровских листовок – Фомич получил срок в украинской тюрьме.

В 2018 году после гибели Захарченко, который и содержал прилепинский батальон, тот был упразднен.

Второе подразделение, в котором Прилепин служил, появилось в ЛНР после начала СВО летом 2023 года. Оно было создано в рамках Росгвардии. Командовал им командир с позывным «Француз».

В этом подразделении Прилепин служил вплоть до покушения агента украинских спецслужб на свою жизнь в Нижегородской области. Весной 2023 года машина, на которой он возвращался домой, наехала на заранее установленные противотанковые мины и взлетела на воздух. Прилепин чудом остался жив. Ему пришлось долгое время лечиться.

После выздоровления Прилепин снова возвратился в строй, подписав договор с Министерством обороны.

Во всех трех подразделениях писатель был замполитом.

В «Родне» служат, как бывалые бойцы, так и молодые мальчишки, которым исполнилось по 18-20 лет. В подразделение они пришли добровольно и фактически в нем проходят социализацию. Бойцы, которые служат в «Родне», являются высокомотивированными. Все по убеждениям русские левые националисты, но в то же время сторонники, как пояснил Николаев, Русского Интернационала. Поэтому и воюют в составе интернациональной бригады «Пятнашка».

Что значит «Русский Интернационал», Гайдук пояснил в интервью одному из СМИ следующим образом:

«Это когда РУССКИЙ народ старший среди равных. Это достойно и правильно. В этом Русская традиция. Русский интернационал — это когда все народы и этносы вместе с русскими воюют за общие(русские) интересы, оставаясь при этом абхазом, осетином, армянином, казахом… Именно поэтому я счастлив служить в славном подразделении Русской Армии ИБ «Пятнашка» под началом русского офицера Ахры «Абхаза»!».

Кстати, одним из волонтеров подразделения является отец Гайдука – Виктор Петрович Николаев (позывной «Зануда»), который в настоящий момент проживает в Подмосковье. Возит гуманитарку не только «Родне», но и русским людям Донбасса. Так в последний приезд он привез ее в Горловку, четыре года страдающую от ежедневных украинских обстрелов.

Евгений Николаев сам является писателем. Недавно в московском издательстве АСТ в серии «Русская реконкиста» вышла его книга «Моя Новороссия. Записки добровольца». Эту серию выпускает прилепинская редакция «КПД» (расшифровывается как Колобродов-Прилепин-Демидов). Книга – что-то вроде рассказа о своем боевом пути и о том, чем для Гайдука является Новороссия, за которую он воюет.