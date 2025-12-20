Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Премьер-министр Албании Эди Рама посетил в гаагской тюрьме находящегося под Международным судом за военные преступления одного из главарей «Армии освобождения Косово» (UÇK) и экс-«президента» края Хашима Тачи.

В том, что тот вместе с подельниками сидит за решёткой с 2020 года, албанский лидер ожидаемо обвинил Россию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Рама заявил, что обнаружил бывшего полевого командира в хорошей форме, спокойного и улыбчивого, «каким и бывает любой невиновный человек с железным характером».

Тачи называет своё заключение «университетом» – на получение полноценного образования в прошлом у члена криминальной ОПГ, а затем командира вооруженного формирования, доросшего до должности «президента» псевдогосударственного образования, банально не хватало времени.

Албанский премьер отверг обвинения в торговле органами, которые выдвигаются против верхушки боевиков в Косово.

Он заявил, что дело инициировано… «российскими марионетками путинской Думы в Страсбурге».

Бывших полевых командиров Хашима Тачи, Кадри Весели, Якупа Красничи, Реджепа Селими и боевиков более мелкого ранга судят за военные преступления – за по меньшей мере 102 доказанных факта убийств сербов, цыган и лояльных Югославии албанцев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ожидается, что приговор будет вынесен не позднее лета 2026 года.

Верхушка UÇK ставшая политической элитой самопровозглашенной «Республики Косово», была заключена под стражу в Гааге осенью 2020 года, сам процесс начался в 2021 году.

Запад, который изначально поддерживал «Армию освобождения Косово», а затем и отторжение края от Сербии, отправил за решётку одиозных командиров с целью придать свершившейся сецессии подобие справедливого и цивилизованного процесса. Также элитам ЕС, США и Британии не с руки общаться на равных с головорезами, которые до войны 90-х были лидерами криминальных кланов.

Албанцы устраивают акции в поддержку арестованных головорезов.

Спецпредставитель суда Майкл Дойл уже заверил, что массовые протесты албанцев не повлияют на работу инстанции.