«Путинские марионетки!» – премьер Албании защищает боевиков из Косово от Гаагского трибунала

Алексей Топоров.  
20.12.2025 21:47
  (Мск) , Белград
Просмотров: 224
 
Албания, Балканы, Военные преступления, Дзен, Косово


Премьер-министр Албании Эди Рама посетил в гаагской тюрьме находящегося под Международным судом за военные преступления одного из главарей «Армии освобождения Косово» (UÇK) и экс-«президента» края Хашима Тачи.

В том, что тот вместе с подельниками сидит за решёткой с 2020 года, албанский лидер ожидаемо обвинил Россию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Премьер-министр Албании Эди Рама посетил в гаагской тюрьме находящегося под Международным судом за военные...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Рама заявил, что обнаружил бывшего полевого командира в хорошей форме, спокойного и улыбчивого, «каким и бывает любой невиновный человек с железным характером».

Тачи называет своё заключение «университетом» – на получение полноценного образования в прошлом у члена криминальной ОПГ, а затем командира вооруженного формирования, доросшего до должности «президента» псевдогосударственного образования, банально не хватало времени.

Албанский премьер отверг обвинения в торговле органами, которые выдвигаются против верхушки боевиков в Косово.

Он заявил, что дело инициировано… «российскими марионетками путинской Думы в Страсбурге».

Бывших полевых командиров Хашима Тачи, Кадри Весели, Якупа Красничи, Реджепа Селими и боевиков более мелкого ранга судят за военные преступления – за по меньшей мере 102 доказанных факта убийств сербов, цыган и лояльных Югославии албанцев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ожидается, что приговор будет вынесен не позднее лета 2026 года.

Верхушка UÇK ставшая политической элитой самопровозглашенной «Республики Косово», была заключена под стражу в Гааге осенью 2020 года, сам процесс начался в 2021 году.

Запад, который изначально поддерживал «Армию освобождения Косово», а затем и отторжение края от Сербии, отправил за решётку одиозных командиров с целью придать свершившейся сецессии подобие справедливого и цивилизованного процесса. Также элитам ЕС, США и Британии не с руки общаться на равных с головорезами, которые до войны 90-х были лидерами криминальных кланов.

Албанцы устраивают акции в поддержку арестованных головорезов.

Спецпредставитель суда Майкл Дойл уже заверил, что массовые протесты албанцев не повлияют на работу инстанции.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить