«Сказывается отношение» – пошёл отток украинцев из Польши

Игорь Шкапа.  
20.12.2025 21:52
  (Мск) , Киев
Просмотров: 684
 
Дзен, Польша, Украина


Из-за ухудшения отношения украинцы начали покидать Польшу и перебираться в друге европейские страны.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с украинским журналистом Александром Шелестом (в РФ признан иноагентом) завил киевский политтехнолог Андрей Золотарев. 

Он заметил, что Польша ещё 10 лет тому назад считалась адвокатом Украины в Евросоюзе, но теперь «отношения потихонечку начинают скисать».

«И в самой Польше отношение к украинцам,  многие отмечают, радикально изменилось не в лучшую сторону. Если было более миллиона, то сейчас пошёл очень серьёзный отток украинцев из Польши в Германию, Нидерланды. Сказывается отношение. В ходе [избирательной кампании] украинская риторика была в ходу, и она перекочевала из риторики, которую используют, скажем так, маргиналы, практически в политический мейнстрим», – сказал политтехнолог.

По его мнению, этот вопрос и пытался уладить Зеленский своим последними визитом в Варшаву.

«И плюс, как бы там ни было, не будем забывать о том, Польша – это одна из тех стран, у которых  были давние и тесные отношения ещё и с «лондонским обкомом», – добавил Золотарев.

