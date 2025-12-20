Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Из-за ухудшения отношения украинцы начали покидать Польшу и перебираться в друге европейские страны.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с украинским журналистом Александром Шелестом (в РФ признан иноагентом) завил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

Он заметил, что Польша ещё 10 лет тому назад считалась адвокатом Украины в Евросоюзе, но теперь «отношения потихонечку начинают скисать».

«И в самой Польше отношение к украинцам, многие отмечают, радикально изменилось не в лучшую сторону. Если было более миллиона, то сейчас пошёл очень серьёзный отток украинцев из Польши в Германию, Нидерланды. Сказывается отношение. В ходе [избирательной кампании] украинская риторика была в ходу, и она перекочевала из риторики, которую используют, скажем так, маргиналы, практически в политический мейнстрим», – сказал политтехнолог.

По его мнению, этот вопрос и пытался уладить Зеленский своим последними визитом в Варшаву.